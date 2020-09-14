Haber Giriş: Kaynak: AA
Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 4 fındık işçisi hastaneye kaldırıldı.
Akçakoca ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekpınar köyünde fındık işçilerini taşıyan Cemil G. idaresindeki traktör devrildi.
Kazada, devrilen traktörün römorkundaki 4 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaralı 4 fındık işçisini Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Etiketler: traktör devrildi fındık işçisi düzceSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 13:05
Son Haberler
- 13:17
- 13:12
- 13:10
- 13:00
- 13:00
Sıradaki Haber
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz