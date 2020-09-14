İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, denizden yaptığı denetimler kapsamında Çeşme'nin Dalyan Mahallesi'nde doğal güzelliğiyle ünlü Hacettepe Koyu'nda yaklaşık 250 metrekarelik bir taş binanın kaçak olduğunu tespit etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün talimatı üzerine harekete geçen Çeşme Belediyesi ekipleri de 1. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanına inşa edilmiş binanın yıkımı için harekete geçti.

[Fotoğraf: AA]

Bina sahibi G.S.E.'ye yıkım kararı gönderen belediye ekipleri, 1 ay içinde karara uyulmaması nedeniyle iş makineleri aracılığıyla taş binanın yıkımı gerçekleştirdi.

Bina sahibi hakkında suç duyurusu

İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak, kent genelinde yaptıkları denetimlerle 2017 tarihinden sonra yapı kayıt belgesi alınmış ve inşaatına başlanmış binaların denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için belediyelerle iş birliği yaptıklarını kaydeden Albayrak, "Burası doğal sit alanı. Kaçak yapının buradan kaldırılmasını sağlayacağız. Çeşme ilçesinde 912 binanın yapı kayıt belgesi iptalini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Albayrak, kaçak binaların yıkım çalışmalarının bakanlık tarafından takibinin yapıldığını ifade ederek, doğal yapıyı korumak için Çeşme ve İzmir'in diğer ilçelerindeki denetimlerini sürdürdüklerini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Ömer Albayrak, kaçak taş binanın sahibi hakkında da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundukları bilgisini verdi.