Haber Giriş: Kaynak: İHA
Adanalı öğrenciler günde 6 ton dezenfektan üretiyor
[Fotoğraf: İHA ]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrenci, koronavirüse karşı okullara gönderilmek üzere günde 6 ton dezenfektan üretiyor.
Koronavirüsün Türkiye'de de bir kişide görülmesinin ardından önlemler artırıldı.
Özellikle insanların toplu kullandığı alanlarda dezenfektan ürünlere olan ihtiyaç arttı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesleki ve teknik Anadolu liselerinde dezenfektan üretimine geçilmesi talimatı üzerine Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 kimya öğretmeni ve 250 öğrencisiyle harekete geçti.
Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, öğrencilerin virüsten etkilenmemesi için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla dezenfektan üretimine başladıklarını belirterek, "Günde 6 ton üretim yapıyoruz. Şu an Türkiye'nin bütün okullarına gönderebileceğimiz dezenfektan üretimimiz var" dedi.
Etiketler: üretim öğrenci dezenfektanSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:17
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