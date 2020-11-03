İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanları belirlemek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, iki şüphelinin içinde bulunduğu araç ekiplerce takibe alınıp durduruldu.

Ekip, araçta yaptığı aramada 6 tabanca ile bu silahlara ait 6 şarjör ve 150 mermi ele geçirdi. İki zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

