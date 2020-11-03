Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 50 dükkanın bulunduğu pasajda yangın
[Fotoğraf: İHA]
Van'ın Özalp ilçesinde 50 dükkanın bulunduğu pasajda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
İlçe merkezinde "Rus Pazarı" olarak adlandırılan pasajdaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine de sıçrayan yangını gören çevredekiler, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Özalp İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangını söndürmeye çalışıyor.
[Fotoğraf: İHA]
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