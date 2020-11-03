İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1449 iş yeri denetlendi, 22 bin 855 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 17, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 ve maske takmayan 121 kişi ile ayakta yolcu taşıma kapasitesini aşan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli de yakalandı.