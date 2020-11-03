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Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymayan 153 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal eden 153 kişiye para cezası verildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1449 iş yeri denetlendi, 22 bin 855 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 17, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 ve maske takmayan 121 kişi ile ayakta yolcu taşıma kapasitesini aşan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli de yakalandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 09:40
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