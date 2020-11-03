Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden itibaren İstanbul çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli’nin kıyı ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması öngörülüyor.

Rüzgarın ilk saatlerde batı ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.