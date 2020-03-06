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Adana'da yangın: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında alevler arasında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Şahin Özbilen Mahallesi'nde, tek katlı bir evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, kapıyı çalıp evde bulunan Gani Örs'ü uyandırarak durumu bildirdi.
Örs, 8 yaşındaki oğlu Kadir'i kucağına alarak dışarı çıktı.
4 yaşındaki kızı Sümbül'ü almak için tekrar eve girmek isteyen Örs, alevler nedeniyle kızına ulaşamadı.
Bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ekipler Sümbül'ün cansız bedenine ulaştı.
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