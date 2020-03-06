Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, akşam saatlerinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Sahil güvenlik ekiplerinin uyarılarına rağmen soğuk ve rüzgarlı havaya aldırmayan düzensiz göçmenler, iki lastik botla Ege Denizi'nin dalgalı sularına açıldı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan botlardan biri kısa bir süre sonra dalgaların etkisiyle alabora oldu.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu göçmenlerin çığlıklarını sahilden duyan vatandaşların ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

[Fotoğraf: AA]

Sığınmacılar, botlarının Yunanistan tarafından batırıldığını iddia etti

Donmanın eşiğine gelen her iki bottaki 7'si çocuk 14 kişi ile diğer bottaki 69 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Didim Devlet Hastanesine kaldırılan sığınmacılardan durumu ağır olan bir çocuk, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavileri tamamlanan diğer sığınmacılar ise Didim Marina'ya götürüldü.

Sığınmacılar, botlarının Yunan botu tarafından batırıldığını ve üzerlerine benzin döküldüğünü iddia etti.