Haber Giriş: Kaynak: AA
Erzincan'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da bir evde karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk toplam 6 kişi tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kemah ilçesine bağlı Doğanbeyli köyünde Ali Koçak ile çocukları Latifcan, Sıraç, Berat ve Derya Hatice Koçak ve Rabia Kartal evde yakılan mangaldan çıkan gazdan etkilendi.
Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı aile üyelerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: erzincan karbonmonoksit gazı mangalSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 03:41
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