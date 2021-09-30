Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da yanan orman yeniden yeşilleniyor
[Fotoğraf: İHA]
Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yılın yaz ayında çıkan orman yangında kül olan alana atılan tohumlar yeşerdi. 2 bin 675 hektarlık saha drone ile görüntülendi.
23 Ağustos 2020 tarihinde çıkan yangın sonrası mart ayında toprakla buluşturulan fidan ve kızılçam tohumları yeşerip boy verdi, küle dönen saha yerini yeşil örtüye bıraktı.
[Fotoğraf: İHA]
Kuyubeli, Çürüklü, Karahamzalı, Minnetli, Eskimantaş, Boztahta, Çamlarca ve Acaryayla mahallelerinin etkilendiği yangında yeşeren alanlar drone ile görüntülendi.
[Fotoğraf: İHA]
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Adana Orman Yangını Yangın
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