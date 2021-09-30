İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Terme, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, İlkadım ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 13 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde dedektör köpeği Tumba ile yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.