Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da zehir taciri 13 kişi gözaltında
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. 13 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Terme, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, İlkadım ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 13 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, adreslerde dedektör köpeği Tumba ile yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu Kaçakçılık
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