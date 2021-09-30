Kent genelindeki marketlerde denetim gerçekleştiren ekipler, market raflarındaki fiyatları inceledi, gramaj eksikliği ve etiket kontrolü yaptı.

Ekipler, reyon ve kasa fiyatlarını da kontrol ederek güncel fiyatları kayıt altına aldı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fiyat artışı şikayetleri üzerine denetimlerin artırıldığı, etiket ve kasa fiyatı arasında fark olması halinde ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na müracaat edilebileceği belirtildi.