Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 yaşındaki Muhammed H.M., 27 yaşındaki Abdullah T. ve 26 yaşındaki Abdulkerim S. ile ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Zanlılardan Muhammed H.M'nin örgütün sözde Türkiye sorumlularından olduğu, rehin düşen veya ölen teröristlerin ailelerine dağıtmak üzere DEAŞ adına para topladığı iddia edildi.

Toplanan paraları şüphelilerden Abdullah T. ile Abdulkerim S'nin ilgili kişilere ulaştırdığı öne sürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis, 1 Mart'ta terör örgütü DEAŞ adına daha önce Suriye'de faaliyette bulundukları değerlendirilen 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.