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Adana'da trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, Ceyhan-Yumurtalık yolunda elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde inceleme yapan sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Adana otomobil yangını araç yangınıSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:56
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