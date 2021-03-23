Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da terör örgütü PKK operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana'da terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.
19 Mart'ta terör örgütü PKK/KCK’ya operasyonda yakalanan 15 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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