Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Rüzgarın öğleden sonra saatteki hızının 60 ila 90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 18, Erzincan ve Tunceli'de 14, Erzurum, Kars ile Ağrı'da 10 ve Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.

Buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Palandöken'de 132, Sarıkamış'ta 95 ve Konaklı'da 91 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Ayrıca, bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 2, Kars'ta 3, Erzurum'da 4, Ağrı'da 5, Tunceli'de 7, Erzincan'da 8 ve Iğdır'da 9 derece ölçüldü.