Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öğleden itibaren görülmesi beklenen toz taşınımı, Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Çamur şeklinde yağış uyarısı

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülen toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'a da çamur yağmıştı

İstanbul'da etkili olan toz taşınımı nedeniyle çamur yağmıştı. Araçlarının üzeri çamurla kaplanan sürücüler, sabah saatlerinde oto yıkamacıların yolunu tutmuştu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Toros çamur yağışının sebebinin Afrika'dan gelen çöl tozları olduğunu söylemişti.