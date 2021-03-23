Fosillerde incelemelerde bulunan Dölek ve ekibi, omurgasız deniz canlıları fosillerinin yaklaşık 12 milyon yıllık olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Erzurum güneyinde ve Elazığ’ın doğusunda yer alan sahada bu tür fosillerin varlığı ile ilgili fazla bir kayıt olmadığına dikkat çeken ekip fosilleri paleontologlara gönderecek.

Fosillerin yaşları kesin belirlendikten sonra, Muş Ovası'nın geçmişine yönelik daha detaylı bilgilere ulaşılacak.

Ekip yeni çalışmalar için destek bekliyor

Literatürde saha ile ilgili paleontolojik verilerin oldukça az olması nedeniyle keşfedilen bu yeni fosil yatağının heyecan verici olduğunu belirten Dölek, çalışmalarına destek buldukları takdirde yeni verilere ulaşabileceklerini söyledi.

Yerbilimleri açısından önemli olan bu verilerin aynı zamanda ilin turizmine de katkı sunmasını bekleniyor.