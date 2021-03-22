Fırçasına aldığı boyayla birbirinden güzel resimler yapan insansı roboy Sophia, yaptığı ilk resimin açık artırmaya çıkmasından duyduğu mutluluğu anlattı.

Andrea Bonaceto ile çalışıyor

2016 yılında Hong Kong'da üretilen Sophia, 31 yaşındaki ressam Andrea Bonaceto ile ortak çalışıyor. İtalyan ressamın resimlerinden esinleniyor.

Doğaçlama yöntemi ile sanat tarihini de kullanıyor. Transformatör ağları ve genetik algoritmaları kullanarak resim yapıyor.

“Umarım dünya benim sanatımı beğenir”

İlk resmi, çarşamba günü açık artırmaya çıkacak olan Sophia heyecanlı olduğunu söyledi:

"Heyecanlıyım, umarım dünya benim sanatımı beğenir, insanlar yaptığım işi sever. Ve umarım, ben ve insanlar ileriye dönük yeni ve heyecan verici işbirliklerinde bulunabiliriz."

Resmini alan kişinin portresini çizecek



Açık artırmadan sonra Sophia resmi alan kişiyle de iletişime geçip onun da portresini çizecek.

Sophia'nın çizdiği resimlerin yüksek rakamlara alıcı bulması bekleniyor.

