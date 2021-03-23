ABD Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) bağlı İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3), 2020 İnternet Suçları Raporu'nu açıkladı. Buna göre, COVID-19 salgınıyla geçen 2020, ABD'de hem internet suçu mağdurları hem de buna bağlı maddi kayıplar açısından rekor kırılan bir yıl oldu.

Merkez, geçtiğimiz yıl 791 bin 790 şikayet aldı. Toplam zarar ise 4,2 milyar dolar.

2020'de en sık kaydedilen internet suçları kimlik avı, ödeme yapmama / teslim etmeme dolandırıcılığı ve gasp.

"Kurumsal elektronik posta saldırıları" diye nitelendirilen internet dolandırıcılığı, 1,8 milyar dolarlık kayba neden olarak maliyeti en yüksek internet suçu oldu.

Dolandırıcılar pandemiden de yararlandı

COVID-19 salgınını istismar ederek yapılan dolandırıcılıklarla ilgili ise 28 bin 500 şikayet alındı. Bunların çoğu koronavirüs yardımı ve ekonomik güvenlik ile ilgili yasayı (CARES Yasası) hedefledi. Buradan doğan maddi kayıp belli değil.

Rapora göre, ABD’nin bazı eyaletlerinde dolandırıcılar kimlik hırsızlığı yani başkalarının ele geçirdikleri kimlik bilgileriyle işsizlik yardımına başvurdu. Üstelik kimlik hırsızlığı mağdurları çoğunlukla, işsizlik yardımı başvurusu yapana kadar kimlik verilerinin çalındığının fark etmedi.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Salgın boyunca büyüyen bir diğer sorun ise suçluların telefon, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla hükümet yetkililerini taklit etmeleriydi. Yalan ve üstüne ekledikleri tehditlerle hem para hem de kişisel bilgi elde etmeyi başardılar.

Aşı karşılığı para ya da bilgi

Dolandırıcılar bir de koronavirüs aşısına yöneldi. Aşılamanın artmasıyla birlikte insanlardan aşı ücretini cepten ödemeleri veya randevular karşılığında kişisel bilgiler sağlamaları istendiğinde bu durum ortaya çıktı. Kişilere aşıyı erken temin edecekleri vaadiyle istenilen para da cabası.

Amerikalıların koronavirüs dışındaki benzer şikayetler nedeniyle 2019'da uğradığı zarar 3,5 milyar dolardı. 5 yıl kadar öncesine gidilecek olursa 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 1,1 ve 1,5 milyar dolarlık kayıp kayıtlara geçti. Önceki yıllar zarar 1 milyar doların altındaydı.