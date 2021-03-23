Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hindistan'da tribün çöktü: 100’den fazla yaralı
Hindistan'da 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası’nda, müsabakayı izlemek için yüzlerce kişinin oturduğu tribün çöktü. Meydana gelen kazada 100’den fazla kişi yaralandı.
Olay, Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Suryapet kentinde meydana geldi.
Kentte düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası’nda, müsabakayı izlemek için gelen ziyaretçilerin oturduğu tribün çöktü. Kazada, 100’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
Can kaybı yok, 2 kişinin durumu ağır
Hindistan medyası, can kaybı olmadığını; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.
Tribünün çökme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
Etiketler: Hindistan
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