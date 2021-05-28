Onlarca kişiyi dolandırdılar, milyonlarca lira haksız kazanç sağladılar. Ancak polisten kaçamadılar.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarına karışan 25 şüpheliye yönelik soruşturma başlattı.

Polis, 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

21 şüpheli yakalandı

Şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda kredi kartı, senet ve kaçak cep telefonu ile pos cihazı ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar Adli Tıp'taki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.