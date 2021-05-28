Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyon, Bolu, Düzce, Karaman, Niğde çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun, yarın Trakya, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri, Sakarya'nın iç kesimleri, Kütahya, Afyon'un kuzeyi, Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü iç kesimlerde yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, pazar gününden itibaren ise tekrar artarak doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.