Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otomobil köprüden düştü: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mezitli ilçesinde, köprü bariyerlerini aşarak dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Volkan Güvenbaş'ın kullandığı otomobil, İsmet İnönü Bulvarı'nda motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.
Kontrolden çıkan araç, refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra köprü bariyerini aşıp yaklaşık 10 metreden dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçtan ekiplerce çıkarılıp dere kenarına getirilen ambulansa taşınan Güvenbaş, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, vinç yardımıyla yola kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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