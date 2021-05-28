Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu ters dönen araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yasin Ünal yönetimindeki otomobil, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Ümitalan mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü ile araçta bulunan yolcular Mustafa Çabuk ve Salih Özkök İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 2 yolcu ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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