Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen eve düzenlenen operasyonda 1333 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Adreste 1333 litre sahte içki ele geçirildi.
Sahte içki imalatı yaptığı iddia edilen zanlı S.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık Sahte Alkol Sahte İçki
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