İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları, geçmişte terör örgütünün yasa dışı eylemlerine katıldıkları, güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve taşlı saldırı gerçekleştirdikleri öne sürülen ve haklarında gözaltı kararı olan 30 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

13 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, aranan bir şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 26’ya yükseldi.

4 zanlı hala aranıyor

Gözaltına alınanlardan 12’si savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı, 14’ü ise çıkarıldığı mahkemeden adli kontrol ile salıverildi.

Haklarında gözaltı kararı olan diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.