Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidecek
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 18-19 Şubat tarihlerinde Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı da yapılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18-19 Şubat tarihlerinde Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.
Ziyarette, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani’nin de katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı gerçekleştirilecek.
Ülkeler arasındaki ilişkiler ele alınacak
Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile ikili bir görüşme de yapacak.
Görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile stratejik ortaklık düzeyindeki işbirliğini geliştirmek için atılabilecek adımlar ele alınacak.
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