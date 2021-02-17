Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18-19 Şubat tarihlerinde Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Ziyarette, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani’nin de katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı gerçekleştirilecek.

Ülkeler arasındaki ilişkiler ele alınacak

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile ikili bir görüşme de yapacak.

Görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile stratejik ortaklık düzeyindeki işbirliğini geliştirmek için atılabilecek adımlar ele alınacak.

