Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da pitbull besleyenlere 86 bin 67 lira ceza
[Fotoğraf: AA ]
Adana'da polis, beslemesi yasak olan 9 pitbull cinsi köpeği sahiplerinden alarak hayvan barınağına teslim etti. Köpeklerin sahiplerine 86 bin 67 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte beslenmesi yasak olan köpeklerin beslendiği belirlenen 9 adrese baskın yaptı.
Ekipler, adreslerdeki pitbull cinsi 9 köpeği sahibinden alarak hayvan barınağına götürdü. Köpeklerin sahiplerine 86 bin 67 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan, sahipleri tarafından sokağa terk edilmiş 3 pitbull ve 2 dogo argentino cinsi köpek de hayvan barınağına teslim edildi.
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