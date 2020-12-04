Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 152 tüp kobra zehri bulundu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir şüphelinin üst aramasında 152 tüp kobra zehri ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı ortak operasyonda, otogarda şüpheli bir kişi durduruldu.
Şüpheli M.S'nin üst aramasında, 152 cam tüp içerisinde kobra zehri bulundu.
M.S. gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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