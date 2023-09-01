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Türkiye
AA 01.09.2023 05:13

Adana'da palet deposu alevlere teslim oldu

Adana'da bir ahşap palet deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Adana'da palet deposu alevlere teslim oldu
[Fotograf: İHA]

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir palet deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, evlerinden çıkan vatandaşların alevlere yaklaşmasına izin vermedi.

Adana'da palet deposu alevlere teslim oldu

TOMA da müdahale etti

İtfaiye ekipleri, yükselen alevlerin çevredeki evlere ve iş yerlerine sıçramaması için mücadele ederken, polis TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) ile çalışmalara destek verdi.

Adana'da palet deposu alevlere teslim oldu

Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Adana'da palet deposu alevlere teslim oldu

Soğutma çalışmalarına devam eden ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

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