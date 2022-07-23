Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ormanlık alanda yangın: Müdahale sürüyor
[Fotograf: DHA]
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dağlık bir alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Adana Orman Yangını Yangın
Son Haberler
- 00:16
- 00:09
- 00:07
- 00:01
- 23:48
Sıradaki Haber
"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Sakarya'da düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz