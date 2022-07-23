Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları nedeniyle ekiplerin zaman zaman müdahalesinin zorlaştırdığı yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.