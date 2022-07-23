Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ormanlık alanda yangın
[Fotograf: DHA]
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları nedeniyle ekiplerin zaman zaman müdahalesinin zorlaştırdığı yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını Yangın
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