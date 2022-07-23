Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
SOLOTÜRK'ten Isparta semalarında nefes kesen gösteri uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini izlemek için Gökkübbe fuar alanında toplandı.
3. Isparta Uluslararası Bisiklet Festivali kapsamında alanları dolduran vatandaşlar için SOLOTÜRK, 30 dakikalık gösteri uçuşu yaptı.
Isparta Gökkübbe fuar alanında toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla takip etti.
[Fotoğraf: AA]
SOLOTÜRK'ü daha iyi izleyebilmek isteyenler bina, çatı katı ve yüksek yerleri tercih etti. Gösteriyi izleyenler SOLOTÜRK'e alkışlarla destek verdi.
[Fotoğraf: AA]
Isparta Valisi Aydın Baruş ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gösteri uçucu sonrası SOLOTÜRK ekibine çiçek vererek, güzel gösteri için teşekkür etti.
Etiketler: Isparta
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