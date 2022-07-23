Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağaçlara takılan paraşütçünün yardımına AFAD ekibi yetişti
[Fotograf: AA]
Sakarya'da bir yamaç paraşütçüsü, ormanlık alanda ağaçlara takıldı. Dallarda mahsur kalan paraşütçünün yardımına AFAD ekipleri yetişti.
Serdivan ilçesindeki Kırantepe mevkiinden yamaç paraşütüyle havalanan Mustafa Büyükkaya, ormanlık alandaki ağaçlara takılarak mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
AFAD ekibi, makaralı halatlarla tırmanarak ağaç dalları arasında asılı kalan Büyükkaya'yı aşağıya indirdi.
Büyükkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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