Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 21:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs, kaza yapan kamyona çarptı: 12 yaralı
Bilecik'te mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüs, kazaya karışan kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Başköy Kavşağı'nda meydana geldi.
Erhan Akyol yönetimindeki kamyon, önünde seyreden otomobile çarptı.
Hasan Özer'in kullandığı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ise kaza yapan kamyona arkadan çarptı.
[Fotoğraf: DHA]
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı..
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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