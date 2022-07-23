Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızlar kafayı mahallenin musluklarına taktı
[AA (Arşiv)]
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir mahalledeki çeşmenin muslukları çalındı. Mahalle muhtarı Bayram Ali Taş, çeşmenin musluklarının beşinci kez çalındığını söyledi.
Belçınar Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Taş, mahalledeki çeşmenin musluklarının çalındığını fark etti.
Taş'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Mahalle meydanındaki çeşmenin musluklarının beşinci kez çalındığını öne süren Taş, mahallelinin mağdur olduğunu aktardı.
Etiketler: Mersin
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