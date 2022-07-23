Hilmi Yaman, geçtiğimiz günlerde 16. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa seçilmişti.

Bugün de Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, yeni yönetim kurulu üyeleri ve seymenler Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir’de mozoleye çelenk koyan grup ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

"Birlik ve beraberliğin ebediyen sürmesi için elimizden geleni yapacağız”

Genel Başkan Hilmi Yaman Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Bir Ankaralının her zaman üzerine düşen görevin farkında olması gerektiğini söyleyen Hilmi Yaman, “Ankaralılar üzerine düşen görevin farkındadır, tüm çabası bu yönde olacaktır. Hemşerilerimizin sahiplenme duygusunun gelişmesi, sosyal kültürel anlamda yeni adımların atılması, birlik ve beraberliğin ebediyen sürmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

"Seymen geleneğini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız"

Yaman, Anıtkabir Özel defterine ayrıca şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) olarak huzurunuzda bulunmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin aydınlık geleceğinin merkezi olan Ankara’mızı temsil ediyor olmaktan büyük onur duyuyoruz. Ankaralılar Derneği olarak her birimiz kendi alanımızda Ankara'mıza hizmet ediyor, Ankaralılık bilinciyle ortak hareket ediyoruz. Bu bilinçle Cumhuriyeti’mize olan bağlılığımızı sizin huzurunuzda bir kez daha dile getiriyoruz. Ankaralılık kültürü, Ankaralılık söylemi ve Seymen geleneğini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda sosyal ve kültürel adımların atılması, birlik ve beraberliğin gelişmesi için gayretli çabalar içerisinde olacağız. Bir Ankaralı olarak, memleketimiz ve milletimize yaptıklarınız için size ve aziz şehitlerimize müteşekkiriz. Ruhunuz şad olsun.”