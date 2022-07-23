İstanbul Valiliği 86 yıllık aradan sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Valilik tarafından Ayasofya’nın ibadete açılışının 2. yılı dolayısıyla ‘Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya’ belgeseli hazırlandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya" belgeselinden yaklaşık 1,5 dakikalık bir bölüm yer aldı.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma süreci ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor

Paylaşılan bölümünde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma süreci ve sonrasında yaşananların anlatıldığı görüntüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm ile Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin röportajlarına yer verildi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"24 Temmuz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nin 2. yılına özel hazırladığımız 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselimiz."