Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde araç tamiri nedeniyle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Tüfek ve tabancayla yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.L. (30), O.Ç. (26) ve Y.K'yi (22) gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.
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