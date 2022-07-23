Küçük Sanayi Sitesi'nde araç tamiri nedeniyle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tüfek ve tabancayla yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.L. (30), O.Ç. (26) ve Y.K'yi (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.