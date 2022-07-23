Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bingöl'deki yangın büyümeden söndürüldü
[Fotograf: DHA]
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyünde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyündeki ormanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Alevler büyümeden söndürüldü.
Yangın söndürme çalışmalarına, 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi, 1 su tankeri ve 15 personel katıldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Etiketler: Bingöl Orman Yangını Yangın
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