Adana’da bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Kent merkezindeki termometreler 42 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık nemle birlikte 45 dereceye yaklaştı.

Sıcaktan bunalanlar parklara akın etti. Kimi vatandaşlar ağaç gölgesinde, kimi vatandaşlar ise suyun altında serinledi.

Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.