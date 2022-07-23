Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi
[Fotograf: DHA]
Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar parklarda ve ağaç gölgelerinde serinledi.
Adana’da bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Kent merkezindeki termometreler 42 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık nemle birlikte 45 dereceye yaklaştı.
Sıcaktan bunalanlar parklara akın etti. Kimi vatandaşlar ağaç gölgesinde, kimi vatandaşlar ise suyun altında serinledi.
Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.
Etiketler: Adana Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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