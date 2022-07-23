Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde orman yangını
Kırklareli'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Merkeze bağlı Yörükbayır Mevkii yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri ile Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan helikopter ile karadan da arazözlerle müdahale ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Kırklareli Orman Yangını
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