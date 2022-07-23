İstanbul'da gezintiye çıkarılan köpek bir anda kediye saldırdı.

Ardından da kedi köpeğe...

O sırada kameralar kayıttaydı.

Köpeğin sahibi yaralandı

Sahibi, köpeği korumak istese de kedi saldırmaya devam etti.

Kedinin anne olduğu öğrenildi. Yavrularını korumak için saldırmaya devam etti. Sahibi ise çareyi köpeği kucaklamakta buldu.

Kediyi uzaklaştırmaya çalışan köpeğin sahibi ayağından hafif şekilde yaralandı.