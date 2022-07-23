Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yavrularını korumak isteyen kedi, köpeğe saldırıp sahibini yaraladı
Kedi ile köpek arasındaki kavga İstanbul'da kameralara yansıdı. Köpek sahibi de kavga sırasında hafif yaralandı.
İstanbul'da gezintiye çıkarılan köpek bir anda kediye saldırdı.
Ardından da kedi köpeğe...
O sırada kameralar kayıttaydı.
Köpeğin sahibi yaralandı
Sahibi, köpeği korumak istese de kedi saldırmaya devam etti.
Kedinin anne olduğu öğrenildi. Yavrularını korumak için saldırmaya devam etti. Sahibi ise çareyi köpeği kucaklamakta buldu.
Kediyi uzaklaştırmaya çalışan köpeğin sahibi ayağından hafif şekilde yaralandı.
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