"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Sakarya'da düzenlendi
İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Sakarya’da başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının gençlere yönelik teşvik ve desteklerinin tanıtıldığı program yoğun ilgi gördü. TRT de açtığı stant ile etkinlikteki yerini aldı.
Gençler, devletin onlara sunduğu imkanları öğrendi, kamu kurumları ile buluştu.
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri bu kez Sakarya'da düzenlendi.
Organizasyon, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılıyor.
İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, "Biz İletişim Başkanlığı olarak devletimizin gençlerimize yönelik sağlamış olduğu destek, hibe, burs, kredi gibi teşvik unsurlarını ilgili kurumların uzman ekipleriyle birlikte yüz yüze anlatmak üzere buradayız" dedi.
Kamu kurumları etkinlikte, hem kendi faaliyet alanlarını hem de gençlere sundukları imkanları anlatıyor.
Gençler, devletin kendilerine sağladığı olanakları öğreniyor.
Devletin imkanları tanıtılıyor
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin, gençlerin kariyerlerini imkanlar doğrultusunda planlama fırsatı sunduğunu belirten Başar şunları söyledi:
"Gençlerimiz kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken, devletimizin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin değişik şehirlerine 250 bine yakın gencimizle birebir temas. İnşallah burada da Sakaryalı gençlerimizle bir arada olacağız."
Liseli ve üniversiteli gençler Sakarya'daki organizasyona büyük ilgi gösterdi.
Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kuruluşların yer aldığı program Kocaeli ve Bursa'da devam edecek.
Gençlerden TRT'ye büyük ilgi
TRT de standıyla alanda yerini aldı.
Standa yoğun ilgi gösteren katılımcılara, TRT'nin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
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