Gençler, devletin onlara sunduğu imkanları öğrendi, kamu kurumları ile buluştu.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri bu kez Sakarya'da düzenlendi.

Organizasyon, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılıyor.

İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, "Biz İletişim Başkanlığı olarak devletimizin gençlerimize yönelik sağlamış olduğu destek, hibe, burs, kredi gibi teşvik unsurlarını ilgili kurumların uzman ekipleriyle birlikte yüz yüze anlatmak üzere buradayız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kamu kurumları etkinlikte, hem kendi faaliyet alanlarını hem de gençlere sundukları imkanları anlatıyor.

Gençler, devletin kendilerine sağladığı olanakları öğreniyor.

Devletin imkanları tanıtılıyor

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin, gençlerin kariyerlerini imkanlar doğrultusunda planlama fırsatı sunduğunu belirten Başar şunları söyledi:

"Gençlerimiz kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken, devletimizin hangi imkanlarıyla neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin değişik şehirlerine 250 bine yakın gencimizle birebir temas. İnşallah burada da Sakaryalı gençlerimizle bir arada olacağız."

Liseli ve üniversiteli gençler Sakarya'daki organizasyona büyük ilgi gösterdi.

Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kuruluşların yer aldığı program Kocaeli ve Bursa'da devam edecek.

[Fotoğraf: AA]

Gençlerden TRT'ye büyük ilgi

TRT de standıyla alanda yerini aldı.

Standa yoğun ilgi gösteren katılımcılara, TRT'nin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

