35 yaşındaki Elif Gölveren, Erzurum Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisiydi.

İddiaya göre, boş arazide av tüfeği ile atış yapmak isterken kendini vurdu ve ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan 2 kişi, olayın kaza sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Akademisyenin 2 arkadaşı tutuklandı

Otopsinin ardından, genç kızın cenazesi Aşkale ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Genç akademisyenin iki arkadaşı ise, taksirle ölüme neden olmak suçundan tutuklandı.