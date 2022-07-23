Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 23:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüfekle kendini vuran akademisyen olayında 2 tutuklama
[Fotograf: AA]
Erzurum'da tüfekle atış yaparken vurulan ve hastanede hayatını kaybeden araştırma görevlisi toprağa verildi. Olayla ilgili 2 kişi, taksirle ölüme neden olmak suçundan tutuklandı
35 yaşındaki Elif Gölveren, Erzurum Atatürk Üniversitesinde araştırma görevlisiydi.
İddiaya göre, boş arazide av tüfeği ile atış yapmak isterken kendini vurdu ve ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan 2 kişi, olayın kaza sonucu gerçekleştiğini belirtti.
Akademisyenin 2 arkadaşı tutuklandı
Otopsinin ardından, genç kızın cenazesi Aşkale ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Genç akademisyenin iki arkadaşı ise, taksirle ölüme neden olmak suçundan tutuklandı.
Etiketler: Erzurum
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