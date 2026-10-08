Açık 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2026 22:53

ABD'de kızamık vakaları geçen yılın neredeyse iki katına çıktı

ABD'de yılın başından bu yana kaydedilen kızamık vakalarının sayısı 4 bini aşarak 2025'te görülen vaka sayısının neredeyse iki katına ulaştı.

ABD'de kızamık vakaları geçen yılın neredeyse iki katına çıktı

Johns Hopkins Üniversitesinin ülkedeki kızamık vakalarını takip ettiği verilere göre, 2026'nın başından bu yana ülke genelinde 4 bin 20 vaka kaydedildi.

Geçen yıl toplam 2 bin 286 kızamık vakası tespit edilirken, bu yılın ilk 10 ayında görülen vaka sayısı geçen yılın neredeyse iki katına ulaştı.

Bu yılın başından itibaren en çok kızamık vakası Pensilvanya, South Carolina, Utah, Wisconsin, Ohio, Texas, Virginia ve Florida eyaletlerinde kaydedildi.

En fazla kızamık vakası 977 ile Pensilvanya eyaletinde kaydedilirken, bu eyaleti 671 vakayla South Carolina ve 527 vakayla Utah izledi.

Bu eyaletlerin yanı sıra Wisconsin 234, Ohio 201, Teksas 192, Virginia 179 ve Florida 151 vaka ile hastalığın en yoğun görüldüğü eyaletlerden oldu.

Kızamık

Enfekte bir kişinin öksürdüğü, hapşırdığı veya konuştuğu sırada virüsü içeren minik damacıkları yayılmasıyla esas olarak hava yoluyla bulaşan, son derece bulaşıcı bir hastalık olan kızamığın etkilediği kişilerde ateş ve kırmızı, hafif kabarık bir döküntü gözlemlenebiliyor.

Bazı kızamık hastalarında kulak enfeksiyonları, zatürre, ishal veya beyin iltihabı (ensefalit) gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilirken bu durum beyin hasarına bile yol açma riski taşıyor.

Şiddetli kızamık vakaları hastaneye yatışa ve hatta ölüme yol açabilirken, tıp uzmanları hastalığa yakalanmayı önlemenin en iyi yolunun kızamık aşısı olduğunun altını çiziyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlileri koruyan aktivistleri sınır dışı etmeyi planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:10
MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü
23:04
OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan yapay zekada güvenlik denetimi çağrısı
23:01
FBI, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarının araçlarına el koydu
22:56
Bakan Çiftçi: Düzensiz göç sorununu kaynağında çözmeyi hedefliyoruz
22:43
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'e tepki
22:35
Fon soruşturmasında 3 isim ifadeye çağrıldı
Gazze'de Filistin Miras Günü'nde çocuklar geleneklerini yaşatıyor
Gazze'de Filistin Miras Günü'nde çocuklar geleneklerini yaşatıyor
FOTO FOKUS
Maltepe’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada
Maltepe’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ