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Dünya
AA 08.10.2026 19:21

Fransa'da eylem yapan liselilerden uzaktan eğitimi engellemek için "siber kuşatma" girişimi

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği kuşatma eylemleri nedeniyle yüzlerce okulda uzaktan eğitime geçerken, eylem yapan gençler çevrim içi dersleri önlemek için "siber kuşatma" girişimi başlattı.

Fransa'da eylem yapan liselilerden uzaktan eğitimi engellemek için "siber kuşatma" girişimi

Yerel basında yer alan haberlere göre, hükümetin eylemler nedeniyle kapanan okullarda başlattığı uzaktan eğitim dersleri de sekteye uğradı.

Liseli gençler, eylemlerin eğitime olumsuz etkilerini azaltmak için planlanan çevrim içi dersleri engellemek amacıyla "siber kuşatma" girişimi başlattı .

Sosyal medya platformları Discord ve TikTok üzerinden örgütlenen gençler, çevrim içi bağlantılarını paylaştıkları dersleri sabote etmeye çalıştı.

Soruşturma başlatıldı

Nice Savcılığı, çok sayıda kullanıcının takma isimlerle çevrim içi derslere katılarak dersi aksatmaya çalıştığı yönündeki ihbarların ardından konuya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Fransa'da lise eylemleri nedeniyle bugün itibarıyla 375 lise kısmen ya da tamamen kapalı bulunuyor.

Liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi için 17 Eylül'de başlattığı eylemler farklı kesimlerin de desteği ile birçok kente yayıldı. Yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerde 6 bin 500'den fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı, bini aşkın kişi yaralandı.

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