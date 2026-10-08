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Dünya
AA 08.10.2026 17:38

ABD'li milyarder Bezos, Ay’da kalıcı üs kurmayı planladıklarını açıkladı

Amazon ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, Ay’a kısa süreli seferler yerine kalıcı ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir üs kurmak amacıyla gitmeyi planladıklarını söyledi.

ABD'li milyarder Bezos, Ay’da kalıcı üs kurmayı planladıklarını açıkladı

Bezos, dün Fox News’e yaptığı açıklamada, Ay programları ve yapay zekaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Ay misyonlarını artık daha düşük maliyetle yapacaklarına işaret eden Bezos, "Ay’a kalmak için gideceğiz. Bu, sadece bir görev yapıp geri dönmek olmayacak. Gerçek ve sürdürülebilir bir Ay üssü kurulacak. Ay’ı keşfedeceğimiz ve ilginç şeyler bulacağımız yol, bu." dedi.

Bezos, bugünün ticari uzay uçuşlarını 1969'daki Ay programıyla karşılaştırıp ilk girişimin gerçekleştirilmesi için "Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın neredeyse yüzde 3'ünün” gerektiğini hatırlatarak "2028'de Ay’a insan indirebileceğimize inanmak için her neden var." ifadesini kullandı.

Washington’ın uzay keşfi konusunda Pekin’in önüne geçmesi gerektiğini vurgulayan Bezos, "Çin’den önce Ay’a ulaşmalıyız. Çin’den önce Ay’a ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Blue Origin, NASA’nın Artemis programında önemli bir ticari ortak olarak yer alırken şirket, Artemis V görevinde astronotları Ay yüzeyine taşıması planlanan İnsanlı İniş Sistemini geliştiriyor.

Ay, Mars öncesi gerekli bir basamak

Bezos, Ay’ı Mars’a yapılacak insanlı görevlerden önce gerekli bir lojistik basamak olarak nitelendirdi.

Ay’a üç günde ulaşılabildiğini kaydeden Bezos, Ay’ın yüzeyinde çalışmanın düşük yer çekimi sayesinde "bir şeyi kaldırmak için 28 kat daha az enerji" gerektirdiğini ve ayrıca bol miktarda yerel kaynak sunduğunu aktardı.

Bezos’tan yapay zekanın ekonomiye etkisine ilişkin değerlendirme

Bezos, yapay zekaya ilişkin denetim konusunda temel yapay zeka modellerine ağır düzenlemeler getirilmesi yerine hedefli kısıtlamalar uygulanması gerektiğini savunarak hükümetlerin yapay zekanın kendisine değil, zararlı kullanımlara ve kötü niyetli kişilere odaklanması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekanın sağlayacağı verimlilik artışının bazı ailelerin tek gelirle ya da daha kısa bir çalışma süresiyle geçinmesine imkan tanıyabileceğine işaret eden Bezos, "Bazı insanlar ‘Haftada 3 gün çalışarak ailemi geçindirebilirim’ diyecek. Ekonomide verimlilik tam olarak bunu ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Bezos, yapay zekanın istihdama etkisine dair kamuoyundaki endişeleri kabul ettiğini ancak daha olumsuz bir tablo öngörenlere katılmadığını belirterek Amazon’un geçen yılın sonundan bu yana yaklaşık 30 bin çalışanının işine son vermesini ise şirketin Kovid-19 salgını sırasında iş gücünü önemli ölçüde artırmasına bağladı.

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